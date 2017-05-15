Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
НАТО не стоит дразнить русского медведя — экс-глава контрразведки Франции

НАТО не стоит дразнить русского медведя — экс-глава контрразведки Франции

17:19  15 Мая 2017
240

НАТО не стоит дразнить русского медведя — экс-глава контрразведки Франции

Москва, 15 мая. Только борьба с Россией продлевает существование Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил в понедельник бывший глава Главного управления безопасности МВД Франции (DST) Ив Бонне.

«Я полагаю, что НАТО намеренно подпитывает восприятие России как угрозы, это очень преувеличенно… Не надо дразнить русского медведя», — цитирует его слова RT.

По мнению Бонне, альянс необходимо расформировать.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство НАТО приняло решение увеличить военные расходы.

Алексей Громов
Возможна ли война между Россией и США
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть