НАТО не стоит дразнить русского медведя — экс-глава контрразведки Франции
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Москва, 15 мая. Только борьба с Россией продлевает существование Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил в понедельник бывший глава Главного управления безопасности МВД Франции (DST) Ив Бонне.
«Я полагаю, что НАТО намеренно подпитывает восприятие России как угрозы, это очень преувеличенно… Не надо дразнить русского медведя», — цитирует его слова RT.
По мнению Бонне, альянс необходимо расформировать.
Напомним, ранее стало известно о том, что руководство НАТО приняло решение увеличить военные расходы.
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