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Общество
Многострадальный газон стадиона на Крестовском острове спасут ниткой и иголкой

Многострадальный газон стадиона на Крестовском острове спасут ниткой и иголкой

17:15  15 Мая 2017
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Многострадальный газон стадиона на Крестовском острове попробуют спасти нитями

Санкт-Петербург, 15 мая. Газон «Санкт-Петербург Арены» попробуют привести в надлежащий вид к Кубку конфедераций с помощью синтетических нитей. Сначала специалисты прошьют нитями лишь маленький участок, чтобы оценить, насколько эта технология эффективна.

Если прошивка газона простимулирует рост травы, то технологию распространят на все поле. В противном случае рабочим придется искать другой способ восстановить газон. Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», экспериментальный участок выберут за линией аута.

Многострадальный газон стадиона на Крестовском острове спасут ниткой и иголкой

Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поле футбольного стадиона на Крестовском острове является откровенно плохим, однако вопросы следует задавать на петербургскому клубу, а подрядчикам. «Бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории»,  — так охарактеризовал он ситуацию с газоном на этом стадионе. 

Кроме того, Миллер одобрил решение перенести матч «Зенит» — «Краснодар» на стадион «Петровский», символическое прощание с которым состоялось во время игры с «Анжи».

Алексей Громов
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