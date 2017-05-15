Многострадальный газон стадиона на Крестовском острове спасут ниткой и иголкой

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Санкт-Петербург, 15 мая. Газон «Санкт-Петербург Арены» попробуют привести в надлежащий вид к Кубку конфедераций с помощью синтетических нитей. Сначала специалисты прошьют нитями лишь маленький участок, чтобы оценить, насколько эта технология эффективна.

Если прошивка газона простимулирует рост травы, то технологию распространят на все поле. В противном случае рабочим придется искать другой способ восстановить газон. Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», экспериментальный участок выберут за линией аута.

Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поле футбольного стадиона на Крестовском острове является откровенно плохим, однако вопросы следует задавать на петербургскому клубу, а подрядчикам. «Бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — так охарактеризовал он ситуацию с газоном на этом стадионе.

Кроме того, Миллер одобрил решение перенести матч «Зенит» — «Краснодар» на стадион «Петровский», символическое прощание с которым состоялось во время игры с «Анжи».