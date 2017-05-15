Подростка ударило током во время селфи на подъемном кране в Москве

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Москва, 15 мая. Жизнь 16-летнего подростка едва не оборвалась во время попытки сделать эффектное фото на подъемном кране в Москве. Как стало известно ФАН, парня ударило током. В настоящее время медики борются за его жизнь. По данному факту следователи начали доследственную проверку.

По предварительной информации, ЧП произошло накануне примерно в 21.30. 16-летний житель Люблино получил тяжелую электротравму, пытаясь сделать селфи на подъемном кране в районе железнодорожных путей станции Царицыно. В тяжелом состоянии парня госпитализировали в реанимационное отделение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.