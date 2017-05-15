Самолет МС-21 выполнил рулежки перед стартом летных испытаний в Иркутске

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Иркутск, 15 мая. Новейший российский гражданский лайнер МС-21 готовится к началу летных испытаний, сообщили представители пресс-службы корпорации «Иркут».

Старт летных испытаний буден дан уже через несколько недель. Перед первым полетом МС-21 идет проверка систем самолета. Проводится отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме Иркутского авиационного завода.

Ранее сообщалось, что эксперты Томского государственного университета проводят предварительные испытания первого отечественного программно-инструментального комплекса, который будет управлять технологическими процессами на базе свободного программного обеспечения. Специалисты надеются, что их разработка сможет составить достойную конкуренцию Windows.