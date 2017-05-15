Донбасс и санкции против Москвы: Климкин раскрыл детали беседы с главами МИД ЕС

В закладки

Скопировать

Брюссель, 15 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как министры иностранных дел ЕС пообещали ему продолжать давить на Россию и продлить санкции против Москвы.

Он уточнил, что на повестку встречи были вынесены вопросы безопасности «с очень мощными месседжами по Украине, поддержке и продолжению давления на Россию». «Мы говорили о том, каким образом мы должны отреагировать на последние действия России в оккупированном Донбассе, мы говорили о том, каким образом мы должны реагировать на последнее ухудшение ситуации с безопасностью, на гибель мирных граждан», — добавил он.

Климкин также заявил, что поддержка стран ЕС является фундаментальной для того, чтобы Украина могла состояться как европейское и демократическое государство», именно поэтому и решения союза по антироссийским санкциям имеют для Киева такое большое значение.