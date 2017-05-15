Пригожин рассекретил планы Украины: на «Евровидение-2018» поедет Максакова

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Москва, 15 мая. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Украину на «Евровидении-2018» будет представлять певица Мария Максакова.

«Знаете, кто на следующем «Евровидении» будет представлять Украину? Мария Максакова!» — сказал он на съемках ток-шоу, посвященного песенному конкурсу.

Продюсер не стал пояснять, откуда ему известно о планах Киева, лишь сославшись на собственные источники. Как передает Life.ru, Максакова присутствовала на финале «Евровидения» в Киеве и активно аплодировала участникам конкурса.

Напомним, Максакова сбежала на Украину с супругом и бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого впоследствии застрелили в центре Киева. Недавно в Сети появилась видеозапись, на которой певица читает отрывок из оперы «Запорожец за Дунаем» на украинском языке, что привело многих ее поклонников в восторг.