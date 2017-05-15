Дейр эз-Зор: гарнизон осажденного города получил долгожданное подкрепление

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Дейр эз-Зор, 15 мая. Боевики «Исламского государства»* атаковали правительственные войска Сирии в районе городского кладбища.

Атака боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) закончилась провалом. Военные источники сообщают, что гарнизон Дейр эз-Зора был готов к наступлению игиловцев, джихадисты отступили, оставив на поле боя более 10 боевиков убитыми.

Ранее гарнизон осажденного города пополнили подразделения «Силы Гозарто», формирование состоит из ассирийских бойцов из города Камышлы в Хасаке, поддерживающих официальный Дамаск. Также в гарнизон влились добровольцы из Республиканской гвардии, перебазированные из Дамаска.

* Организация запрещена на территории РФ.