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Сирия: Хомс покинула группа из 100 боевиков

Сирия: Хомс покинула группа из 100 боевиков

16:57  15 Мая 2017
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Сирия: 100 боевиков были эвакуированы из Хомса

Дамаск (Сирия), 15 мая. Около 100 боевиков покинули квартал Аль-Ваер в сирийском Хомсе. Об этом журналистам сообщил представители администрации города.

Согласно предварительным данным, террористы будут эвакуированы на территорию провинции Идлиб.

«Выведены около 450 человек, включая 100 боевиков», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что спецназ международной коалиции и отряды «Свободной сирийской армии» вступили в бой с боевиками «Исламского государства»* (запрещено в России) в провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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