Вашингтон призвали усилить военное присутствие США в Арктике из-за России

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Москва, 15 мая. В ответ на масштабные меры Минобороны РФ в Арктике Вашингтону необходимо усилить военное присутствие США в Аляске. Такое мнение выразил сенатор от этого штата Дэн Салливан. Политик выразил озабоченность тем, что Россия кардинально наращивает свои ВС в регионе, а также напомнил, что российская граница проходит всего в 100 км от берегов самого северного американского штата.

По мнению сенатора, США при этом необходимо показать свою силу. При этом известно, что РФ опережает США в освоении Арктики, что весьма ощутимо. Американцы же не могут смириться с этим. Даже Салливан акцентировал внимание на том, что у России 40 ледоколов, когда у США всего лишь два. США необходимо увеличить численность войск на Аляске, пока будут строиться новые суда такого класса, считает политик.

Маневры российских бомбардировщиков вблизи берегов Аляски Салливан также не обошел вниманием. Он охарактеризовал их «провокационными» инцидентами.

По мнению многих западных обозревателей, военное присутствие РФ в Арктике в данный момент достигло беспрецедентных масштабов со времен окончания холодной войны. В отличие других государств, Россия имеет большое количество арктических баз и, при этом, строит новые, включая 10 радиолокационных станций ПВО и 13 новых аэродромов.

Российские эксперты с иронией отнеслись к мнению западных политиков по этом поводу, потому как в годы холодной войны военный потенциал РФ в Арктике был гораздо больше, но тогда это никого не смущало.

Как напомнил член-корреспондент Российской академии военных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, советский флот был примерно впятеро мощнее и многочисленнее российского и регулярно патрулировал районы Арктического бассейна. Кроме того, у СССР в Арктике была развернута мощная группировка противовоздушной обороны, мощная система базирования Северного и Тихоокеанского флотов, войсковые подразделения охраны и обеспечения безопасности, в том числе войсковые подразделения прикрытия границ сухопутных войск.

США включаются в гонку за раздел региона и претендуют на значительную часть того сектора, который Россия считает своим, именно этим и обусловлены нынешние «вопли» по поводу российского присутствия в Арктике, полагает Сивков.

Как считает заместитель директора Института США и Канады Виктор Супян, арктическая зона играет для США важную роль как потенциал для будущего развития. Так, Аляска является перспективным для Америки регионом в смысле углеводородов. Кроме того, там имеются и другие ресурсы, например биологические или пресная вода в виде льдов.

Стоит отметить, что в экономическом и в военно-стратегическом отношении контроль над Арктикой очень важен. При этом известно, что данная точка является кратчайшим путем для стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет из США в Россию и из России в США.

По мнению Сивкова, в жестокой борьбе за Арктику одержат победу те, кто сможет выставить больше боевых кораблей, поскольку в данной ситуации работает только военная сила, которая обеспечит раздел и контроль сфер влияния в Арктике, пишет «Ридус».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего визита в США на заседании Арктического совета на Аляске заявил, что для конфликта в Арктике нет никакого потенциала.