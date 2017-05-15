Курды реорганизуют силы пешмерга по рекомендациям США

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Эрбиль, 15 мая. Правительство Иракского Курдистана одобрило предложение о реорганизации пешмерга по рекомендациям советников из США, Германии и Великобритании.

Премьер-министром Курдистана было подписано предложение под названием «Пешмерга (ополчение) в будущем». План, направленный на создание профессиональной силы, способной обеспечить защиту границ Курдистана, включает в себя 35 рекомендаций. Проект был назван важнейшей дорожной картой, способной объединить все ряды сил курдского ополчения.

Сейчас все силы ополчения действуют под эгидой министерства пешмерга, однако некоторые подразделения подчиняются «Патриотическому союзу Курдистана» и «Демократической партии Курдистана». Также в проекте рассматриваются зарплаты, пенсия и повышение по службе.