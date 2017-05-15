Екатеринбуржец изнасиловал цветочницу, а потом украл букет для мамы и плюшевых мишек

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Екатеринбург, 15 мая. В Екатеринбурге задержали ранее судимого жителя 1993 года рождения, который подозревается в изнасиловании продавщицы киоска. По версии следствия, молодой человек не только надругался над цветочницей, но и украл букет роз для мамы.

Ночью 6 мая злоумышленник напал на цветочный киоск и, пригрозив работнице торговой точки ножом, похитил из кассы 3 тыс. рублей, розы, мягкие игрушки и мобильный потерпевшей. Кроме того, он совершил сексуальное насилие над продавщицей.

Личность грабителя установили на следующий день. Силовики нагрянули на квартиру злоумышленника и обнаружили там его мать, которая призналась, что недавно сын подарил ей розы в честь дня рождения. Это были те самые цветы, которые он вынес из киоска. Кроме того, в квартире задержанного нашли двух плюшевых медведей и игрушечного кота из магазина.

Подозреваемого задержали 11 мая. Сначала он хотел скрыться в Перми, но потом осознал, что бежать от правосудия бесполезно, и вернулся домой. Сейчас следователи проверяют его причастность к совершению других преступлений.