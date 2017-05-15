«Воскреснувшую» Nokia 3310 представили в титане с гербом и гимном РФ

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Обновленную версию телефона Nokia 3310 в титановом корпусе с узором дамасской стали представил бренд Caviar. Модели легендарного кнопочного телефона выпустили в двух вариантах: Titano и Atlante Russia. Корпус последней украшает российский герб и цитата из национального гимна России.

По словам представителей компании, «воскреснувшая» Nokia — это не просто тренд, «это осознанный выбор вполне конкретных людей, которым не нужна бесконечная гонка технологий, им нужен удобный и надежный мужской телефон, по которому можно звонить, а не фотографировать еду».

Стоимость моделей составляет от 119 до 139 тысяч рублей, уточняют «Дни.ру».