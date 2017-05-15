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Технологии
«Воскреснувшую» Nokia 3310 представили в титане с гербом и гимном РФ

«Воскреснувшую» Nokia 3310 представили в титане с гербом и гимном РФ

16:35  15 Мая 2017
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«Воскреснувшую» Nokia 3310 представили в титане с гербом и гимном РФ

Москва, 15 мая. Обновленную версию телефона Nokia 3310 в титановом корпусе с узором дамасской стали представил бренд Caviar.  Модели легендарного кнопочного телефона выпустили в двух вариантах: Titano и Atlante Russia. Корпус последней украшает российский герб и цитата из национального гимна России. 

По словам представителей компании, «воскреснувшая» Nokia — это не просто тренд, «это осознанный выбор вполне конкретных людей, которым не нужна бесконечная гонка технологий, им нужен удобный и надежный мужской телефон, по которому можно звонить, а не фотографировать еду».

Стоимость моделей составляет от 119 до 139 тысяч рублей, уточняют «Дни.ру».

Ярослава Замысловатова
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