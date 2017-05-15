Правоохранители ЛНР предотвратили теракт в клинике Луганска

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Луганск, 15 мая. В одной из частных клиник Луганска обезврежено взрывное устройство, сообщили в центре по взаимодействию с общественностью МВД Луганской народной республики.

Опасная находка была сделана 13 мая в одной из частных стоматологических клиник восточных кварталов города. Сотрудница медучреждения сообщила об обнаружении странного предмета на раме одного из окон.

«На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МВД ЛНР, — рассказали представители луганских правоохранителей. — Операцию по обезвреживанию подозрительного предмета лично контролировал министр внутренних дел Игорь Корнет».

Предмет оказался взрывчаткой, которая была обезврежена взрывотехниками ЛНР, передает РИА Новости.

Ранее в ДНР сообщили, что при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погиб один военный республики.