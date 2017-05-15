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Политика
Вещи посетителей сгоревшего кафе «Хромая лошадь» будут уничтожены

Вещи посетителей сгоревшего кафе «Хромая лошадь» будут уничтожены

16:27  15 Мая 2017
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Вещи посетителей сгоревшего кафе «Хромая лошадь» будут уничтожены

Пермь, 15 мая. Сотрудники Следственного комитета по Пермскому краю обратились к родственникам посетителей кафе-клуба «Хромая лошадь» с просьбой забрать их личные вещи. В заведении в декабре 2009 года произошел крупный пожар, в котором погибли 156 человек и около 80 получили различные травмы.

В ведомстве до сих пор хранятся личные вещи посетителей, которые не были признаны вещдоками по уголовному делу.

«Хранятся невостребованные ювелирные украшения, личные документы, сотовые телефоны, часы, верхняя одежда и обувь, изъятые в ходе осмотра места происшествия после пожара. В ближайшее время невостребованные вещи будут подвергнуты утилизации», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Алексей Громов
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