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Американские высшие чины продолжают продвигать идею о якобы российском вмешательстве в президентские выборы в США. Очередным чиновником, который указал на это, стал экс-глава Пентагона Роберт Гейтс. Он считает, что попытка повлиять на результаты выборов — это месть за устроенные США «цветные революции» в Восточной Европе и заявления, что выборы в России нелегитимны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В Соединенных Штатах активно продолжается скандальное расследование о якобы вмешательстве России в выборный процесс с целью протолкнуть на пост президента Дональда Трампа, который ныне возглавляет Америку. Сенаторы и конгрессмены твердят, что даже директора ФБР Джеймса Коми уволили, чтобы «замять» расследование. Белый дом в свою очередь утверждает, что отставка Коми никак не связана с расследованием, касающимся России. До сих пор громкие утверждения чиновников от «слонов» и «ослов», многочисленных отставных военных и оголтелых СМИ, не подкреплены ни единым доказательством того, что Россия куда-то вмешалась. Даже пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, комментируя расследование, заявила, что всем пора угомониться и жить дальше, поскольку расследование продолжается уже «почти год», и ситуация с ним «стала немного абсурдной». «Давайте будем откровенны: ничего там нет», — резюмировала она.

В интервью телеканалу CBS бывший глава Пентагона Роберт Гейтс не только заявил, что Россия виновна во вмешательстве в выборы в США, но и официально признал, что за «цветными революциями» в Восточной Европе, точнее в Грузии и на Украине, стоят именно Соединенные Штаты.

«Этот человек (Владимир Путин — прим. ред.) видел, как США выступали против его переизбрания в 2012 году. Видел, как Соединенные Штаты стояли за всеми «цветными революциями» в Восточной Европе, Грузии, на Украине и так далее», — сказал Гейтс в интервью. По его мнению, в России считают, что Америка годами вмешивалась в ее политику и решили принять зеркальные меры, вторгнувшись в важные дела США.

Долгое время «цветные революции» в Восточной Европе косвенно связывали со скандально известным американским миллиардером Джорджем Соросом, который и сам не скрывал, что много лет назад создал на Украине фонд, якобы для поддержки ее независимости. До момента интервью Гейтса никто из американских чиновников не осмеливался заявить, что именно США причастны к конфликтам в Грузии и на Украине, в которых, напомним, агрессором выставляют Россию.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин, комментируя для ФАН слова бывшего министра обороны Гейтса, поблагодарил военного за озвученную на весь мир правду американского вмешательства в дела России, Украины и Грузии.

«В английском языке есть такое выражение «выстрелить себе в ногу» — это именно то, что сделал сейчас Роберт Гейтс. Он признал, что США устроили «оранжевые революции», признал то, о чем мы знали с самого начала и говорили на весь мир. Роберт Гейтс был директором Центральной разведки (ЦРУ) и министром обороны США. Когда хоть и бывший глава Пентагона заявляет, что мы якобы пытаемся отомстить американцем за то, что они сделали в Восточной Европе, это признание стоит намного дороже, чем его упреки в адрес РФ. Забудьте все голословные обвинения в адрес Москвы, услышьте только слова Роберта Гейтса, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Спасибо Гейтсу за то, что он, наконец, назвал вещи своими именами, и признался и в том, что США пытались помешать нашему президенту переизбраться. Предыдущий посол США в России Майкл Макфол был назначен с единственной целью — предотвратить возвращение Владимира Путина к власти в 2012 году. Он оказался самым провальным послом в истории американо-российских отношений».

Эксперт напоминает, что к тому моменту, как Макфол прошел утверждение в Сенате США в качестве посла и до того, как он приехал в Москву, Владимир Путин уже сообщил, что снова будет баллотироваться в президенты.

«С самого начала попытка организации «оранжевых революции», «белоленточников» и Болотной площади на территории России, была обречена на провал», — резюмирует Александр Домрин.