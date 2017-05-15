Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Ситуация простая: Черчесов объяснил мотивы отлучения Шатова и Кокорина от сборной

Ситуация простая: Черчесов объяснил мотивы отлучения Шатова и Кокорина от сборной

16:40  15 Мая 2017
54

Черчесов объяснил, почему Шатов и Кокорин не попали в расширенный состав сборной России

Москва, 15 мая. Игроки петербургского клуба «Зенит» Олег Шатов и Александр Кокорин не были включены в расширенный состав сборной Российской Федерации по футболу для подготовки к Кубку конфедераций из-за неоднозначного сезона. Об этом журналистам рассказал наставник национальной команды Станислав Черчесов.

«Мы ждем нашего Шатова и нашего Кокорина в следующем сезоне. Не может быть так, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную», — цитирует слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что в расширенный состав сборной России были включены футболисты Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Дмитрий Тарасов, а также Марио Фернандес.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть