Боссы «Арсенала» продлят соглашение с Венгером

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Лондон, 15 мая. Боссы английского «Арсенала» решили продлить соглашение с французским специалистом Арсеном Венгером сроком на один сезон. Об этом пишет издание L’Equipe.

В ближайшие дни 67-летний наставник поставит свою подпись под новым соглашением, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что главная задача Венгера и канониров на будущий сезон — победа хотя бы в одном турнире.

Ожидается, что руководство клуба намерено пошуметь на рынке и потратить баснословную сумму на трансферы. Так, в «Арсенал» могут перейти несколько топовых футболистов.

Венгер стал главным тренером «Арсенала» в 1996 году.

Напомним, ранее сообщалось, что летом текущего года на тренерском мостике лондонского «Арсенала» может оказаться итальянский специалист Лучано Спаллетти.