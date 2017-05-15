Спецназ США и боевики ССА пересекли границу Сирии в провинции Хомс

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Дамаск, 15 мая. Арабские источники сообщают, что отряды американского и британского спецназа и боевики «Свободной сирийской армии» пересекли иракско-сирийскую границу.

Спецназ и ССА проникли на территорию сирийской провинции Хомс. По данным арабских СМИ в отрядах западного спецназа насчитывается 150 военнослужащих. После пересечения границы союзники вступили в бой с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), с воздуха их поддерживает авиация коалиции.

В данный момент отряды находятся в 90 километрах восточнее Пальмиры и наступают в северо-западном направлении. Эксперты полагают, что американцы намерены отрезать правительственным войскам Сирии путь на Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.