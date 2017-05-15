Макрон назвал имя нового премьер-министра Франции

В закладки

Скопировать

Париж, 15 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром мэра города Гавр, правоцентриста Эдуара Филиппа. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

«Президент республики назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему формирование правительства», — сказал Колер.

В ближайшее время новый премьер-министр Франции должен сформировать кабинет министров страны.

Отметим, что бывший председатель правительства Бернар Казнев призывал французов поддержать Макрона во втором туре президентских выборов. Ожидается, что Казнев передаст дела преемнику в ближайшие часы.