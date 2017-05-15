США принижают роль СССР в победе во Второй мировой даже в компьютерных играх

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Москва, 15 мая. В Соединенных Штатах анонсировали выход нового шутера на тему Второй мировой войны из популярной серии компьютерных игр Call of Duty. Данная игра вызвала бурю негодования среди геймеров как в России, так и во всем мире, еще не появившись.

Как отметил руководитель студии-разработчика Майкл Кондри, создатели новой Call of Duty заинтересованы в максимально достоверном воссоздании тех событий. При этом как стало известно, русских не будет в американской версии Второй мировой войны — только американцы, французы, англичане и канадцы вошли в число наций, которые освобождали Европу от фашистов. Таким образом, погрузиться в атмосферу тех лет и пройти до Берлина советским солдатом не получится.

Российские игроки возмущены таким выбором американских разработчиков. Многие геймеры выразили мнение, что разработчики оскорбляют народ, разгромивший фашизм, так как обещают «достоверно» рассказать о Второй мировой и при этом умалчивают о том, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу. При этом создатели Call of Duty пытаются навязать искаженную версию истории всему миру, сошлись во мнении комментаторы.

Решение создателей игры объясняется общим трендом поп-культуры Запада, в который образ России-освободительницы, победившей мировое зло, никак не вписывается. Одновременно во многих западных видеоиграх, которые посвящены каким-либо военным событиям, русские присутствуют. Как правило, это довольно стереотипный образ российского человека из голливудских фильмов, который остался далеко в прошлом вместе с СССР — хладнокровная жестокость, каменное лицо и неизменная шапка-ушанка, пишет «Ридус».