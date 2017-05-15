Не лезь, малыш, в политику: экс-солистка «Ленинграда» выпустила клип о митингах

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс выпустила клип «Малыш», в котором высмеяла школьников, принимающих участие в митингах.

Видео на новую песню Вокс разместила на своей странице в Youtube. Певица появилась перед поклонниками в образе учительницы, которая призывает школьников не верить популистским лозунгам, а уделять больше внимания своему образованию.

«Ты хочешь перемен, малыш, тогда начни с себя», — говорится в тексте песни.

«Мораль песни проста: думай своей головой, учи историю и делай выводы, а не наступай на те же грабли, что и все предыдущие поколения», — прокомментировала композицию сама Вокс.

После ухода из «Ленинграда» Вокс представила в Интернете свой первый сольный клип на песню «Держи». Поклонники посоветовали ей удалить видео.