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Происшествия
Президент РЖД попал в больницу во время форума в Пекине

Президент РЖД попал в больницу во время форума в Пекине

16:14  15 Мая 2017
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Президент РЖД попал в больницу во время форума в Пекине

Пекин, 15 мая. Президента РЖД Олега Белозерова экстренно госпитализировали во время международного форума Пекине.

Информацию о госпитализации Белозерова подтвердили представители крупнейшего российского перевозчика. «Госпитализирован в Китае с подозрением на аппендицит», — сообщили в пресс-службе ОАО.

В столицу Китая глава железнодорожной компании прибыл в составе расширенной российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Ярослава Замысловатова
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