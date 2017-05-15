Полиция расследует гибель парашютистки, разбившейся в Подмосковье

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Москва, 15 мая. Гибелью инструктора авиаклуба заинтересовались следователи Московской области. В настоящее время организована доследственная проверка.

Женщина погибла накануне во время очередного прыжка с парашютом. По предварительным данным, накануне днем в 15.00 женщина 1990 года рождения совершила неудачный прыжок, получив травмы, от которых вскоре скончалась.

«Прыжок совершила член клуба АННО АСК «Аэроклассика». Женщина ударилась о забор ограждения аэродрома «Ватутино» во время приземления. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — сообщили в региональном СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.