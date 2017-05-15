Защитник сборной РФ по хоккею: Надо готовиться к главному матчу — с США

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Кельн, 15 мая. В начале этой недели национальная команда России по хоккею проведет две последние игры группового этапа мирового первенства в Германии. В понедельник дружина Олега Знарка встретится с «темной лошадкой» турнира — сборной Латвии, а во вторник сразится с главными оппонентами в группе А — американцами.

По словам защитника сборной России Владислава Гаврикова, всем запомнился матч, который латвийские хоккеисты провели с США. 21-летний защитник сборной и ярославского «Локомотива» отметил, что необходимо тщательно готовиться, в том числе работать над физикой, потому что на следующий день нам предстоит бороться с США, пишет газета «Известия».

Напомним, сборная Знарка уже гарантировала себе место в плей-офф, обыграв всухую датчан и словаков. Сохранить первое место в группе россиянам могут помешать лишь американцы.