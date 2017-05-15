Уроки французского: что ждать России от Макрона

В закладки

Скопировать

Итак, в воскресенье, 14 мая, состоялась инаугурация «юбилейного», 25-го, и при этом самого молодого президента Франции — 39-летнего Эммануэля Макрона, который во втором туре президентских выборов получил поддержку более 66% избирателей.

И если «на кухнях», а точнее — в соцсетях, активно обсуждают наряды и возраст Брижит Макрон — супруги нового французского президента, то политологов интересуют более важные вещи.

Конечно, всех волновал главный вопрос: кого Макрон назначит своим премьер-министром. Но эта коллизия уже разрешилась. По последним данным, Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра Франции, которым стал мэр Гавра, представитель правых сил Эдуард Филипп, который, по мнению экспертов, сможет привлечь к работе правительства известных политиков-консерваторов.

Второй вопрос, который интересует экспертов, что будет при Макроне с российско-французскими отношениями, которые серьезно ухудшились еще при предыдущем хозяине Елисейского дворца Франсуа Олланде. При этом некоторые политологи полагают, что Россия в той или иной степени поддержавшая лидера ультраправых Марин Ле Пен, как говорится, напрасно сложила все яйца в одну корзину, отрезав себе пути для маневра и минимизировав возможность возобновления дружественных отношений с Францией.

С этой точкой зрения не согласен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Не стоит думать, что Россия действительно сделала какие-то серьезные политические ошибки во время предвыборной кампании во Франции, — отметил Сергей Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — С утверждением, что Россия якобы все поставила на Марин Ле Пен, я не соглашусь, это не так. Еще даже до второго тура серьезные аналитики понимали, что победа Ле Пен невозможна. Но пресса, СМИ подогревали к ней интерес. На самом деле, вся интрига состояла в том, с каким счетом она проиграет. Одно дело — набранные ею около 34% голосов, и совсем другое — если бы соотношение голосов было 40% к 60%. Вот в этом была вся интрига».

Хотя многие считают Макрона заядлым русофобом, тем не менее, по мнению научного сотрудника Института Европы РАН, тут тоже не все так мрачно. И это несмотря на то, что во время своей предвыборной кампании Макрон высказал немало критических замечаний в адрес России.

«Думаю, Макрон продолжит линию, которая была начала Франсуа Олландом, — отметил собеседник ФАН. — Я бы не сказал, что особые российско-французские отношения могут скоро возобновиться. К сожалению, при Олланде наши отношения вышли из «особости» и стали, скорее, плохими. Проблемы, которые возникли в наших отношениях с ЕС, с Западом в целом в связи с украинским кризисом, в связи с сирийским конфликтом, в связи с другими проблемами, подлили масла в огонь, и точек разногласий у нас стало больше».

Однако ситуация это временная, и верх неизбежно возьмет прагматизм, считает эксперт по Франции.

«Думаю, что после прихода Макрона какое-то временное похолодание возможно. Напомню, во время своей предвыборной кампании он искал каких-то «российских хакеров» и вообще не особенно тепло отзывался о России. Тем не менее, по его словам, он настроен на прагматичное сотрудничество с нашей страной. Поэтому думаю, что вслед за похолоданием все-таки возобладает конструктивный подход, стремление к взаимовыгодному сотрудничеству в отношениях между нашими странами возьмет верх. А значит, можно надеяться, что отношения между Россией и Францией будут строиться в конструктивном ключе», — отметил Сергей Федоров.