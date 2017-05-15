Китайские врачи вырезали аппендикс президенту РЖД

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Пекин, 15 мая. Китайские врачи успешно провели операцию президенту РЖД Олегу Белозерову, которому подтвердили диагноз аппендицит. Об этом сообщили в РЖД.

Белозерова госпитализировали с подозрением на аппендицит в понедельник.

«Предварительный диагноз подтвержден — аппендицит. Проведена успешная операция, чувствует себя хорошо», — сообщили в компании РИА Новости.

Напомним, Белозеров находится в Китае вместе с российской делегацией во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, который участвует в форуме «Один пояс — один путь» 14-15 мая.