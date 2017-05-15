Сирийская война: нужны ли Асаду интернациональные бригады

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На территории Сирийской арабской республики воюет огромное количество различных незаконных вооруженных формирований. Наиболее крупные, такие как «умеренная оппозиция», террористическое квазиобразование «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), привлекают в свои ряды иностранных граждан.

Так, по некоторым данным, на 2014 год в рядах бойцов «Исламского государства»* в Сирии насчитывалось приблизительно 12 тысяч иностранцев из 81 государства. Уже в 2015 году общая численность иностранцев составляла 30 тысяч человек из более 100 стран мира.

Политолог Максим Жаров, беседуя с корреспондентом Федерального агентства новостей, заметил, что вербовка наемников и заложников в ИГ* и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) осуществляется через социальные сети и иными путями по всему миру, поэтому говорить о том, что против Асада воюют одни сирийцы уже не приходится.

«Как и ранее «Аль-Каида» (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), ИГИЛ* и «Ан-Нусра» могут по праву называться террористическим интернационалом. Количественно иностранцев в их рядах оценивать крайне трудно. Могу только сказать, что иностранцев там много, но они быстро сменяются, поскольку "смертники" являются наиболее ходовым оружием для таких структур. Кроме того, идет постоянная война за ресурсы между отдельными ячейками этого интернационала», — добавил эксперт.

Политический обозреватель Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что для того, чтобы более-менее разобраться, кто с кем сегодня воюет в Сирии, надо ознакомиться с источниками финансирования всех противоборствующих сторон. Например, Сирийская свободная армия (ССА), воюющая против Башара Асада и правительственных войск, получает зарплату из средств Саудовской Аравии и Катара. Факт финансирования из-за рубежа прямо говорит о том, что солдаты этих подразделений — наемники, которые сражаются в первую очередь в интересах своего работодателя.



«Денег никогда не бывает много — в октябре 2012 года боевики группировки похитили украинскую журналистку Анхар Кочневу, за освобождение которой требовали выкуп (изначально — 50 миллионов долларов США). Чуть позже они выступили с обещанием казнить заложницу в связи с тем, что МИД Украины обратился к официальному Дамаску с призывом действовать более активно для освобождения Анхар, а также призвали к убийствам украинцев, русских и иранцев на территории Сирии и за ее пределами. Вот такая вот «свободная армия», оружием боевиков которой вполне официально снабжают Турция и США. Есть террористическая организация «Джабхат-аль-Нусра», «дочерняя компания» той самой пресловутой «Аль-Каиды». Есть хорошо всем известное «Исламское государство». Живут они за счет грабежей, продажи человеческих органов и работорговли, а также при поддержке частных инвесторов Кувейта и Саудовской Аравии. На стороне организации в Сирии и Ираке действуют добровольцы из 80 стран мира, в том числе Франции, США, Канады, Марокко, Германии, России. Собственно, сирийцев там меньшинство», — пояснил Головашин.



Возникает вопрос: о какой «оппозиции режиму Асада» может идти речь? Это даже не гражданская война, а прямая интервенция наемников и террористов на территорию суверенного государства.

«В борьбе с ними Башар Асад опирается в основном на собственный народ и собственные силы. Но этого явно недостаточно. В известной цитате из фильма «Белое солнце пустыни» о том, что Восток — дело тонкое, подразумевается, что там господствуют свои национальные особенности и традиции. В частности — кровная месть, а уж кровников противники официального Дамаска наделали предостаточно. За счет таких «батальонов кровников» армия Асада может увеличиться в несколько раз — ему остается только дать добро и помочь оружием. Может быть, и стоит попробовать. Хуже уже не будет», — заключил Владимир Головашин.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, беседуя с ФАН, выразила мнение, что, несмотря на все попытки по деэскалации конфликта, как такого решения проблемы найдено не было. Более того, заставить сесть противоборствующие стороны за стол переговоров оказалось крайне сложной задачей. Причина этому — неоднородность конфликтующих сторон, отсутствие в рядах оппозиции какого-либо единства.

«Если смотреть глобально на проблему, то в Сирии со стороны боевиков и оппозиции воюют группировки, преследующие абсолютно разные интересы. Также воюет огромное количество наемников из разных государств, которые отрабатывают цели своих заказчиков. При таком раскладе поиск консенсуса кажется просто непосильной задачей. Однако для понимания происходящего не стоит забывать расклад сил с точки зрения государств. А именно: Сирия и Россия, выступающие за скорейшее решение конфликта. Турция, США и террористы, которым решение конфликта не выгодно. Также стоит упомянуть определенную роль саудитов в финансировании и вооружении сирийской оппозиции. Опять же все упирается в решение сложившейся ситуации. Противоборствующая сторона не гнушается брать деньги и оружие у всех подряд. Как я уже говорила, воюет огромное количество наемников из разных стран. Однако со стороны Асада подобной силы практически нет (есть небольшие отряды добровольцев, сформированные Ираном). В этом контексте Асаду стоит задуматься о создании подразделений добровольцев из всех желающих. Потому, что в сложившейся ситуации нужно что-то противопоставлять, а противопоставлять пока нечего. А новые подразделения добровольцев будут хорошим подспорьем в решении конфликта. Причем не только в военном ключе, а также и в моральном», — резюмировала Наталия Елисеева.

* Организация запрещена на территории РФ.