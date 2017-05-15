Военные самолеты США следят за подлодкой «Краснодар» в Средиземноморье

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Москва, 15 мая. За подводной лодкой ВМФ РФ попеременно следят три противолодочных самолета ВМС США.

Новая подводная лодка «Краснодар» должна войти в состав Черноморского флота. Сейчас субмарина совершает межфлотский переход по Средиземному мору. «Краснодар» идет в надводном положении. Круглосуточно за лодкой ведут наблюдение три противолодочных самолета P-8A Poseidon.

Американские самолеты совершают пролеты на высоте всего 600 метров над российской подводной лодкой. По данным сайтов, следящих за передвижением военной авиации, противолодочные «Посейдоны» вылетают с авиабазы Рота, расположенной в Испании, пишут Известия.