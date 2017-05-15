Путин рассказал, с кем из французских лидеров у России «лучше всего получалось»

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Москва, 15 мая. Лучше всего выстраивать отношения с Францией у России получалось при Жаке Шираке, заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Путин якобы упоминал во время своего выступления в Пекине нового президента Франции Эммануэля Макрона.

«Путин сказал: «Пока лучше всего получалось с Шираком», — констатировал представитель Кремля, передает РИА Новости.

Ранее президент России ответил на вопрос журналистов о том, какую мелодию сыграл бы перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Путин предложил свой вариант развития событий — встретиться, обсудить и по результатам выбрать мелодию.