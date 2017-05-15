Трое жителей Ульяновска похитили и избили полицейского

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Ульяновск, 15 мая. Следователи Ульяновской области подозревают троих мужчин в похищении инспектора ДПС. Об этом в понедельник сообщили официальные представители регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел 12 мая в Ульяновске. Согласно предварительным данным, злоумышленники избили и похитили полицейского.

«Заставили потерпевшего написать расписку о том, что он должен одному из них 200 тысяч рублей, а также подписать договор продажи ему же мотоцикла за 300 тысяч рублей», — указано в заявлении ведомства.

Как передает издание «Известия», подозреваемым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью два статьи 318 (насилие в отношении представителя власти), частью два статьи 126 (похищение человека) и частью два статьи 163 (вымогательство) Уголовного кодекса России.