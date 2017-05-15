Лобов и Зырянов завершают спортивную карьеру в дубле «Зенита»

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Санкт-Петербург, 15 мая. Два футболиста «Зенита-2» завершат карьеру по окончании сезона. Защитник Константин Лобов и полузащитник Константин Зырянов, одновременно являющийся помощником наставника дубля сине-бело-голубых Владислава Радимова, продолжат работу в структуре клуба. Как стало известно ФАН, оба могут либо продолжить работу в «Зените-2», либо возглавить одну из команд Академии клуба.

Зырянов стал игроком «Зенита» в 2007 года. 39-летний футболист провел 283 матча и забил 39 голов, трижды выигрывал чемпионат страны, четырежды входил в список лучших игроков чемпионата России. В 2014 году он был включен в состав новообразованного дубля сине-ебло-голубых, где стал совмещать работу помощника главного тренера с игрой на поле.

Лобов стал игроком «Зенита-2» еще в 1998 году (дублирующий состав неоднократно расформировывался и создавался заново – прим. ФАН), после чего был переведен в основной состав. В 2004-м покинул Петербург, в 2010 году вернулся в местное «Динамо», а следующий сезон начал в петербургской «Руси». В 2014 году он присоединился к «Зениту-2».

