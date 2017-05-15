Дамаск: отряды ИГИЛ атаковали «Ан-Нусру» в лагере Ярмук

В закладки

Скопировать

Дамаск, 15 мая. Военные источники сообщают об обострении ситуации в лагере беженцев Ярмук.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» совершили очередное нападение на позиции «Джебхат ан-Нусры» (организации запрещены в России) в северном секторе лагеря Ярмук. Отмечается, что первые атаки «Ан-Нусра» успешно отразила, при этом погиб один из игиловцев, еще трое получили ранения.

Вскоре намечается новый штурм позиций «Ан-Нусры» и он, скорее всего, будет более удачным, так как основные силы группировки эвакуированы из лагеря в провинцию Идлиб. Вывод отрядов стал причиной раздора между террористами. Лидеры «Исламского государства»* обвинили главарей «Ан-Нусры» в предательстве и пошли в атаку.

* Организация запрещена на территории РФ.