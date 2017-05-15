Новости ДНР и ЛНР: Луганск избежал теракта, в ВСУ «Уралы» пропили

В закладки

Скопировать

Новороссия, 15 мая. Сотрудники полиции предотвратили в Луганске теракт. Обмен пленными между Киевом и народными республиками затягивается. Подразделения ВСУ успешно продолжают нести небоевые потери. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

В Луганске предотвратили теракт

Сотрудники полиции предотвратили в Луганске теракт, обезвредив самодельное взрывное устройство. Его нашли прикрепленным к одному из окон частной клиники, находящейся на востоке города.

Полицейским удалось обнаружить бомбу потому, что ранее в ведомство обратилась местная жительница и рассказала о том, что к раме окна стоматологической клиники прикреплен странный предмет. А она там работает и сильно переживает...

Как выяснилось, женщина переживала не зря. По заявленному адресу быстро выехали специалисты экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР. Они увидели предмет цилиндрической формы и сразу же эвакуировали жителей и работников ближайших зданий, оцепили район. После обезвреживания были также изъяты фрагменты гранулированного вещества, липкая лента и кусочек провода. Сейчас следствие пытается установить и найти виновных.

Обмен пленными затягивается

Вопрос обмена пленными между Киевом и народными республиками остается на повестке дня. Руководитель рабочей группы по обмену пленными от ЛНР Ольга Кобцева​ опровергла слова президента Украины Петра Порошенко. Тот заявлял о том, что все удерживаемые ВСУ люди отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

«Заявление Порошенко не соответствует действительности. Он пиарится и пытается заручиться поддержкой «партией войны», — сказала Кобцева. Не говоря уже о том, что президент в тысячный раз показал двойные стандарты киевских властей. Стоит признать, что Украина просто не заинтересована в обмене пленными. А вице-спикер рады Ирина Геращенко и вовсе в одностороннем порядке меняла договоренности по верификации, которые были достигнуты в Минске.

В конце апреля полномочный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявлял, что успешный процесс верификации пленных станет важным шагом к полноценному обмену «всех на всех». Другое дело, что Киев все время поднимал новые вопросы в промежутках между заседаниями, искусственно затягивая процесс обсуждения. Интересно, что Украина обвиняет ДНР и ЛНР примерно в том же — в блокировке процесса обмена и отстранении от переговоров международных гуманитарных организаций.

Пьянство в ВСУ

Боевой дух украинской армии остается «на высоте». Так, подразделения ВСУ успешно продолжают нести небоевые потери: солдаты просто злоупотребляют алкоголем. Об этом рассказал журналистам спикер оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Подробности таковы. Накануне выпивший военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады просто выстрелил себе в ногу из автомата АК-74. Может, он толком не знал, как работает автомат, а может, просто себя не контролировал. В ЛНР сразу вспомнили, как месяц назад из-за неосторожного обращения с оружием один из солдат ВСУ застрелил сослуживца. Об этом даже сообщал пресс-центр АТО.

Известно и то, что только в прошлом году небоевые потери ВСУ превысили боевые. 211 солдат погибли в бою, а еще 256 — при разных сомнительных обстоятельствах. И это не говоря о том, что потери вооружения и военной техники составили более 100 единиц.

Дошло до того, что военнослужащие ВСУ привязали офицеров-алкоголиков скотчем к столбу. Фотографии в Facebook разместил волонтер Юрий Мысягин. По его признаниям, майор и капитан 54-й бригады ВСУ сильно набрались: у майора «после продувки оказалось больше четырех промилле». Отдельная история, которая очень хорошо передает общее положение дел.

Марочко рассказал и еще одну интересную вещь. После комплексной проверки в той же 54-й бригаде была выявлена недостача оружия, а также боеприпасов, горюче-смазочных материалов (пяти тонн дизельного топлива) и трех автомобилей «Урал». Бог весть, куда они теряются. Возможно, тому виной упомянутый алкоголизм, а может, на то есть и другие причины. Специальная комиссия в количестве восьми человек из числа офицеров высшего командного состава ВСУ попытается разобраться с этой загадкой века.