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Сирия, 15 мая. В Восточной Гуте возобновилось противостояние между «Файлак Ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам»*****. ВВС международной коалиции нанесли авиаудары по городу Абу-Кемаль в Дейр эз-Зоре. Курды заняли населенный пункт Абдалла на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ** в городе Маскана

Сирийская арабская армия (САА): борется с боевиками в районе Бейт Наима; нанесла авиаудары по террористам ИГ* возле горы Кум и населенного пункта Ас-Сухна в Хомсе, обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Кафр Зета; отбила атаку ИГ в районе магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама.

Сирийская свободная армия** (ССА): не позволила ИГИЛ проникнуть в район восточных склонов гор Каламун.

Международная коалиция: нанесла удары с воздуха по городу Абу-Кемаль в Дейр эз-Зоре.

Курды: освободили от террористов населенный пункт Абдалла на севере Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжились ожесточённые бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции в районе Бейт Наима. Ранее также сообщалось о столкновениях близ населенных пунктов Мугр Аль-Мир и Захр Аль-Асвад. Согласно данным оппозиционного источника Qasioun News, 11 солдат сирийской армии были убиты во время стычек на фронте у Бейт Наимы, также сообщается о потере танка Т-72 САА.

Поступают сообщения о возобновлении вооруженного конфликта между боевиками группировки «Файлак Ар-Рахман», союзной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»***, с одной стороны и формирования «Джейш Аль-Ислам»***** — с другой. Столкновения происходят в районе Восточной Гуты Дамаска. Данных о потерях сторон пока не поступало.

В горах Каламун исламисты вооруженной оппозиции предотвратили попытку террористов «Исламского государства»* проникнуть в район восточных склонов горного хребта. Известно, что несколько террористов ИГИЛ были уничтожены.

Провинция Алеппо

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ начали активное наступление на следующий ключевой форпост ИГИЛ в регионе. Авиаударам подверглись позиции террористов «Исламского государства» недалеко от города Маскана, расположенного на границе с провинцией Ракка на востоке провинции Алеппо.

Напомним, ранее армии Башара Асада уже удалось освободить от боевиков ИГ территории на равнине Дейр-Хафир, авиабазу «Аль-Джирах» вблизи реки Евфрат, а также военнослужащим сирийской армии удалось отбить у ИГ ряд ключевых позиций в районе близлежащего поселения Кшейш. Недавно операция на востоке Алеппо возобновилась после нескольких месяцев перерыва. В данном регионе, в частности, действуют бойцы спецотряда «Тигры», переброшенные с севера провинции Хама, где им удалось освободить от исламистов обширные территории.

Провинция Хомс

Тем временем из района Аль-Ваер на северо-западе Хомса началась эвакуация десятой партии боевиков и членов их семей в Идлиб.

Напомним, вчера около 40 гражданских лиц вернулись в Аль-Ваер после недельного пребывания в лагерях для беженцев, как сообщало ливанское информагентство Al Masdar News. Местные жители, ранее отказавшиеся остаться в освобожденном правительственными войсками регионе, возвратились, поскольку были недовольны условиями проживания в центрах размещения, предоставленных Сирийской свободной армией (ССА).

Как сообщает источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, фиксируются стычки между боевиками ИГ и САА в районе зернохранилищ и развязки Ат-Талила к северо-востоку от Пальмиры. Столкновения между террористами и войсками сирийской армии в районе зерновых элеваторов на востоке провинции отмечались еще вчера. Однако сведений о результатах атаки до сих пор не поступало.

Тем временем ВВС Сирии, поддерживая наступление САА, нанесли авиаудары по террористам ИГ возле горы Кум и населенного пункта Ас-Сухна. Город является важным стратегическим пунктом и основным оплотом «Исламского государства» в регионе. После освобождения Ас-Сухны путь на Дейр эз-Зор будет открыт.

Провинция Дэйр эз-Зор

Вновь сообщается об очередных авиаударах западной коалиции. На этот раз ВВС международной коалиции нанесли удары с воздуха по городу Абу-Кемаль, находящемуся в оккупации террористов «Исламского государства», на юге провинции Дейр эз-Зор. Согласно официальному информационному порталу «Исламского государства» «Аль-Амак», в результате атаки по меньшей мере 25 мирных жителей погибли и более 40 человек получили ранения. Бомбардировка Абу-Кемаля самолетами США произошла буквально через несколько часов после того, как американские сухопутные войска вместе с британскими военнослужащими вошли в Южную Сирию через пограничный пост «Ат-Танаф», сообщает Al Masdar News.

Накануне стало известно о том, что войска Соединенных Штатов Америки вместе с боевиками вооруженной оппозиции начали широкомасштабное наступление на опорные пункты террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Хумейма, планируя захват Абу-Кемаля. Предполагается, что данное наступление имеет своей целью захват и удержание стратегически важных нефтяных промыслов в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о наступлении коалиции «Тахрир Аш-Шам» на позиции группировки «Ахрар аш-Шам» в районе населенных пунктов Саракиб и Синджар. Однако пока данные сведения подтверждены не были. «Тахрир аш-Шам» была сформирована 28 января в результате объединения пяти различных антиправительственных формирований, включая крайне радикальную «Джебхат Ан-Нусру».











Провинция Ракка

В провинции Ракка продолжается наступление Сирийской демократической армии***** (SDF) и курдских отрядов YPG, поддерживаемых ВВС международной коалиции во главе с США. Курдским подразделениям удалось занять населенный пункт Абдалла к северу от административного центра.

Напомним, штурм Ракки планируется в рамках завершающей фазы операции «Гнев Евфрата». Мирные жители спешно покидают город, опасаясь за свою жизнь, поскольку в результате авиаударов коалиции по территориям, занимаемым террористами ИГИЛ, регулярно погибают гражданские лица. За последние дни город и его окрестности покинули больше 20 тысяч человек. Командование коалиции уверено, что к концу весны Ракка будет наконец полностью зачищена от террористов ИГ.

Провинция Хама

По данным оппозиционного портала Aleppo Media Center, САА ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в районе населенного пункта Кафр Зета в северной части провинции Хама. Ранее также сообщалось о ракетных ударах в районах городов Аль-Латамина и Аз-Зилакьят. Официального подтверждения данных сведений не поступало. Север провинции входит в одну из зон безопасности, утвержденных 6 мая в Астане при посредничестве РФ. Но, несмотря на это, исламисты регулярно атакуют позиции сирийской армии, вынуждая САА вести ответный обстрел.

Сирийская армия отбила очередную атаку террористов ИГ в районе трассы Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама на юго-востоке провинции Хама. Стратегическая магистраль является единственным путем снабжения города Алеппо, вследствие чего становится объектом частых нападений со стороны отрядов ИГИЛ и сил вооруженной оппозиции.

Ирак

Проправительственные отряды «Хашд Аль-Шааби» освободили от террористов ИГ населенный пункт Хазна Аль-Шималия к западу от Мосула. Об этом сообщил новостной портал Iraqi Day. Важно отметить, что в последние недели боевики активизировали действия на этом направлении, надеясь отвлечь правительственные силы Ирака от Мосула, главной горячей точки в стране.

* Организация запрещена на территории РФ.