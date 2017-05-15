Горе-советники подсунули Трампу фейковую информацию из Интернета

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Вашингтон, 15 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп получил от сотрудников своей администрации «ценную информацию», которая в итоге оказалась интернет-шуткой. Об этом пишет издание Politico.

Согласно имеющейся информации, накануне заместитель советника по национальной безопасности Кэти Макфарланд передала американскому лидеру фото двух обложек журнала Time. Одна обложка издания была якобы датирована 1970-м годом, в том номере говорилось о грядущем ледниковом периоде. Второй номер 2008-го года предсказывал угрозу от глобального потепления.

В результате оказалось, что информация про «ледниковый период» была обычной шуткой. Издание отмечает, что помощники Трампа были вынуждены вмешиваться, чтобы лидер США не успел сделать каких-либо заявлений касательно «фейковых новостей» о климате.

По словам другого источника, Макфарланд ошиблась случайно.