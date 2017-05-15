Климкин отказался считать введение безвизового режима с ЕС праздником

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Киев, 15 мая. Безвизовый режим с Евросоюзом является поводом, чтобы Украине двигаться дальше. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что не можем останавливаться. Отнюдь. — отметил глава украинского МИД, которого цитирует телеканал «112 Украина». — Хорошо, что у нас есть достижения, но я считаю, что это не повод, чтобы праздновать, а это повод для того, чтобы двигаться дальше».

По его словам, в настоящее время Украине нужно сосредоточиться на работе над амбициозными идеями.

Как сообщало ранее издание «Дни.Ру», антироссийские заявления президента и членов правительства Украины — это заготовки для официальных речей. В общении друг с другом, особенно в подпитии, украинские политики говорят совсем другое.

По мнению многих экспертов, украинский президент Петр Порошенко уверен, что введение безвизового режима с ЕС означает «развод с Российской империей», однако рядовые украинцы от данной меры не выиграют.