Петербургские чиновники применили «дистанционный» способ уборки подъездов

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Санкт-Петербург, 15 мая. Петербургские чиновники с помощью компьютерной программы для обработки изображений «очистили» парадную от мусора.

На состояние входной двери, обклеенной рекламными объявлениями, пожаловался житель одного из домов на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе города. Он оставил жалобу на сайте «Наш Петербург» и приложил фото.

Вскоре чиновники отчитались о проделанной работе, в фотошопе очистив и покрасив дверь на фото.

«Этот ответ — неприкрытая ложь! Приложенные фотографии — фотомонтаж! Остатки объявлений и клея с двери не удалялись! Даже попыток таких не было! Все как было, так и остается», — цитирует жителя «Комсомольская правда — Петербург».

Мужчина приложил новые изображения, на которых видно, что состояние входной двери его дома не изменилось с 15 января.