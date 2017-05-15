Не рассчитала: надувной городок в Подмосковье погиб под весом активной дамы

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Москва, 15 мая. Детский надувной городок взорвался в под весом решившей развлечься взрослой женщины. ЧП произошло в подмосковном Можайске.

Батут был установлен на Губернаторской площади. «Женщина запрыгнула на аттракцион, вероятно, желая развлечься. Но оборудование не рассчитано на такой вес. Батут опрокинулся, и порывами ветра его унесло», — рассказал первый заместитель главы администрации Можайска Виктор Шимко в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чиновник также уточнил, что посетительница получила травмы. Помощь ей оказали врачи прибывшей бригады скорой помощи. Сразу после происшествия надувной городок был демонтирован.