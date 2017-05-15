Оголившего зад на «Евровидении» пранкера отпустили, отобрав загранпаспорт

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Киев, 15 мая. Днепропетровский суд Киева избрал украинскому журналисту Виталию Седюку, снявшему трусы на сцене «Евровидения», меру пресечения в виде личного обязательства. Пранкера обязали являться на допросы и сдать на хранение документы на выезд за границу в пределах 60 суток.

Если Седюк откажется выполнять требования суда, его накажут штрафом размером от 0,25 до 2 размеров минимальной зарплаты, передает телеканал «112 Украина».

«Я закон уважаю, я могу «чудить» на сцене, но за сценой я послушный. Старшее поколение меня критиковало, младшее подходило со мной фотографироваться. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет, всем нравиться не могу», — заявил блогер в суде.

Седюк подчеркнул, что ему неоднократно поступали предложения устроить провокацию за деньги, но все они были отклонены.

Ранее сообщалось, что пранкеру за его скандальную выходу грозит до пяти лет лишения свободы. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот инцидент его разочаровал, однако впечатление от музыкального праздника это не испортило.