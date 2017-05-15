Ученые бьют тревогу: супервулкан под Неаполем грозит извержением

В закладки

Скопировать

Неаполь, 15 мая. Один из супервулканов, расположенный на Флегрейских полях в окрестностях Неаполя, может начать извергаться в ближайшее время, заявил ведущий автор исследования, британский ученый Кристоф Килберн.

«Если внимательно проследить за тем, как формируются трещины и происходят сдвиги во Флегрейских полях, то мы уверены, что вулкан сможет достигнуть крайней критической фазы, — констатирует специалист. — После этого, наверняка, пойдет критическое повышение активности».

Геолог отметил, что местные власти должны быть готовы к такому сценарию событий и должны предупредить местных жителей, передает Nature Communications.

В понедельник ученые заявили, что через несколько часов может наступить конец света. Ряд специалистов убеждены, что 15 мая откроются так называемые «Врата ада».