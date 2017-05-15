В России могут ввести уголовную ответственность за искажение истории

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Москва, 15 мая. Российское военно-историческое общество поддержало предложение о введении уголовной ответственности за искажение исторических фактов.

Директор РВИО Михаил Мягков подчеркнул, что общество считает недопустимым оскорбление советских воинов, спасших мир от фашизма, также недопустимой он назвал героизацию нацизма. Отмечается, что сейчас на Украине идет полномасштабная фальсификация истории, при которой происходит искусственное занижение роли России в мировых процессах.

На Украине переписывают учебники и выставляют Россию с негативной стороны. Бандеру называют героем, это отрицательно скажется на положении будущих поколений, пишет RT.