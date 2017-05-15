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Россия
В России могут ввести уголовную ответственность за искажение истории

В России могут ввести уголовную ответственность за искажение истории

15:39  15 Мая 2017
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В России могут ввести уголовную ответственность за искажение истории

Москва, 15 мая. Российское военно-историческое общество поддержало предложение о введении уголовной ответственности за искажение исторических фактов.

Директор РВИО Михаил Мягков подчеркнул, что общество считает недопустимым оскорбление советских воинов, спасших мир от фашизма, также недопустимой он назвал героизацию нацизма. Отмечается, что сейчас на Украине идет полномасштабная фальсификация истории, при которой происходит искусственное занижение роли России в мировых процессах.

В России могут ввести уголовную ответственность за искажение истории

На Украине переписывают учебники и выставляют Россию с негативной стороны. Бандеру называют героем, это отрицательно скажется на положении будущих поколений, пишет RT.

#михаил мягков
Алексей Громов
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