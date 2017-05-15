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Общество
Московский метрополитен получил нового начальника

Московский метрополитен получил нового начальника

15:27  15 Мая 2017
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Московский метрополитен получил нового начальника

Москва, 15 мая. Новым начальником московского метрополитена станет Виктор Козловский. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба московского метрополитена. 

По данным пресс-службы, Козловский, который ранее занимал пост первого замначальника московского метро, возглавит столичный метрополитен. 

Экс-руководитель столичного метрополитена Дмитрий Пегов покинул этот пост и теперь будет заниматься пассажирским блоком в ОАО «Российские железные дороги».

Отметим, что Пегов стал начальником столичного метро в 2014 году. 

#москва #метро #козловский
Дана Балан
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