Московский метрополитен получил нового начальника

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Новым начальником московского метрополитена станет Виктор Козловский. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба московского метрополитена.

По данным пресс-службы, Козловский, который ранее занимал пост первого замначальника московского метро, возглавит столичный метрополитен.

Экс-руководитель столичного метрополитена Дмитрий Пегов покинул этот пост и теперь будет заниматься пассажирским блоком в ОАО «Российские железные дороги».

Отметим, что Пегов стал начальником столичного метро в 2014 году.