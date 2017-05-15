Сирия: 12 женщин погибли при авиаударе международной коалиции по Ракке

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Дамаск (Сирия), 15 мая. В результате авиаудара Военно-воздушных сил международной коалиции по сирийской Ракке погибли 12 женщин.

Согласно предварительным данным, самолеты обстреляли на востоке провинции Ракка машины, в которых находились возвращавшиеся с полей фермеры.

Напомним, ранее стало известно о том, что 13 тысяч беженцев покинули Ракку, которую удерживают боевики так называемого «Исламского государства*» (деятельность данной террористической группировки была полностью запрещена на территории Российской Федерации).

* Организация запрещена на территории РФ.