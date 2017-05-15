«Почта России» внедрила IT-систему для оптимальной доставки посылок

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Москва, 15 мая. Во все отделения «Почты России» на территории РФ была внедрена новая логистическая информационная система. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, нововведение позволит оперативно рассчитать самый оптимальный маршрут доставки почтовых отправлений в любую точку нашей страны.

Все 82 региональных филиала «Почты России» были объединены в единую систему. Так, с запуском новой системы все расчеты делает компьютер за считанные секунды, ранее оптимальные маршруты просчитывались сотрудниками вручную. Компьютер, выбирая наиболее оптимальные как с точки зрения сроков, так и стоимости доставки отправлений, способен ежедневно анализировать порядка 1 млрд различных вариантов маршрутов, передает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудникам «Почты России» в скором времени будут выданы 15 тысяч смартфонов, на которые госкорпорация потратит более 170 млн рублей.