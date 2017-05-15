Шелдон из «Теории Большого взрыва» вступил  в брак с возлюбленным

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Вашингтон, 15 мая. Американский актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в популярном ситкоме «Теория Большого взрыва», вступил в брак со своим бойфрендом.

Избранником Парсонса стал 44-летний графический дизайнер Тодд Спивак. В отношениях пара находится вот уже с 2003 года. Свадьбу молодожены отметили в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке, пишут «Аргументы и факты».

Парсонс является открытым геем, о своей ориентации он объявил в 2012 году. Как отмечают «Дни.ру», со своим возлюбленным актер впервые появился на публике на премии GLSEN Respect Awards в октябре 2013 года.

Напомним, однополые браки на всей территории США были легализованы по решению Верховного суда в июне 2015 года.

