Застреленная сотрудником МИД РФ женщина была его коллегой

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Москва, 15 мая. Застреленная сотрудником министерства внутренних дел России в понедельник утром в московской квартире женщина также работала в ведомстве.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Анастасия М., которую в понедельник утром застрелил мужчина, в 2002 году закончила колледж МИД, а затем трудоустроилась в ведомстве. Известно, что параллельно она поступила на факультет журналистики в МГУ.

По информации источника, на сегодняшний день она не являлась сотрудницей ведомства.

Как ранее сообщал ФАН, мужчина, который застрелил свою знакомую и ее дочь, был заместителем директора департамента МИД России. Очевидцы отмечали, что из квартиры, где произошли убийства, доносились громкие крики. Предположительно, мужчина и женщина ругались, после чего случилась трагедия.

Источник сообщал, что в квартире родителей сотрудника МИД нашли дневники со странными записями.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.