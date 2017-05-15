Застреленная сотрудником МИД РФ женщина была его коллегой
Москва, 15 мая. Застреленная сотрудником министерства внутренних дел России в понедельник утром в московской квартире женщина также работала в ведомстве.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, Анастасия М., которую в понедельник утром застрелил мужчина, в 2002 году закончила колледж МИД, а затем трудоустроилась в ведомстве. Известно, что параллельно она поступила на факультет журналистики в МГУ.
По информации источника, на сегодняшний день она не являлась сотрудницей ведомства.
Как ранее сообщал ФАН, мужчина, который застрелил свою знакомую и ее дочь, был заместителем директора департамента МИД России. Очевидцы отмечали, что из квартиры, где произошли убийства, доносились громкие крики. Предположительно, мужчина и женщина ругались, после чего случилась трагедия.
Источник сообщал, что в квартире родителей сотрудника МИД нашли дневники со странными записями.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.