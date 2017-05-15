Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Застреленная сотрудником МИД РФ женщина была его коллегой

Застреленная сотрудником МИД РФ женщина была его коллегой

15:13  15 Мая 2017  /обновлено: 15:19  15 Мая 2017
64

Застреленная сотрудником МИД РФ женщина была его коллегой

Москва, 15 мая. Застреленная сотрудником министерства внутренних дел России в понедельник утром в московской квартире женщина также работала в ведомстве.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Анастасия М., которую в понедельник утром застрелил мужчина, в 2002 году закончила колледж МИД, а затем трудоустроилась в ведомстве. Известно, что параллельно она поступила на факультет журналистики в МГУ. 

По информации источника, на сегодняшний день она не являлась сотрудницей ведомства.

Как ранее сообщал ФАН, мужчина, который застрелил свою знакомую и ее дочь, был заместителем директора департамента МИД России. Очевидцы отмечали, что из квартиры, где произошли убийства, доносились громкие крики. Предположительно, мужчина и женщина ругались, после чего случилась трагедия. 

Источник сообщал, что в квартире родителей сотрудника МИД нашли дневники со странными записями. 

СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. 

#москва #убийство #мид #полиция #ск
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть