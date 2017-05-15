В Идлиб прибыла группа боевиков из района Аль-Кабун

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Дамаск, 15 мая. Правительство Сирии обеспечило эвакуацию боевиков из пригорода Дамаска.

42-я бригада 4-й механизированной дивизии и 105-я бригада Республиканской гвардии усилили натиск на позиции боевиков в столичном районе Аль-Кабун, после чего некоторые группировки террористов приняли решение сдаться и покинуть данный квартал. Деморализованные джихадисты сложили оружие. Сирийские источники сообщают о том, что в Идлиб доставлено уже 1900 боевиков.

Отмечается, что на участке Бейт Найем исламисты продолжают сопротивление, идут ожесточенные боестолкновения. Сирийские войска активно применяют танки. Подконтрольные террористам информационные агентства сообщают об уничтожении сирийской зенитной установки «Шилка».