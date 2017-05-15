ГИБДД проверяет издевательское видео с нарушением ПДД мажором на Gelandewagen

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Москва, 15 мая. В ГИБДД проверят видео с грубыми нарушениями правил дорожного движения, которое выложил фигурант громкого дела о гонках на Gelandewagen Руслан Шамсуаров.

В московской Госавтоинспекции рассказали о проверке видео, которое сын вице-президента компании «Лукойл» Шамсуаров разместил в Instagram.

«По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — констатировали в ГИБДД.

На ролике видно, что водитель Mercedes смело выезжает на полосу, разделяющую направление движения. Запись сделана из салона. Однако, кто находится за рулем автомобиля, не видно.

Ранее сообщалось, что следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела по факту нападения водителя KIA на школьника с самокатом на пешеходном переходе.