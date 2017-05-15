Реновация в Москве: что получат жильцы пятиэтажек после расселения

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале голосования по программе реновации в Москве и пообещал, что власти столицы выполнят любое решение горожан.

При этом жителей хрущевок будут переселять в соответствии с правами, которыми они обладают. Квартиры, оформленные по договору соцнайма, расселят с учетом количества зарегистрированных в них жителей, пояснил председатель комиссии по ЖКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления Общественной палаты Москвы Александр Козлов.

«На одного человека предполагается площадь 18 кв.метров», — сообщил эксперт.

Программа сноса хрущевок реализуется в Москве уже не в первый раз — первая волна завершилась в 2013 году. Тогда собственников расселяли в соответствии с местом жительства, предлагая жилье в новых домах в том же районе.

Как рассказал одна из жительниц, переехавших в ходе переселения, новое жилье оказалось на две остановки ближе к центру города и в пяти минутах ходьбы от строящейся станции метро «Селигерская».

«Новая квартира меня просто поразила размерами, балконами (один балкон и одна лоджия), планировкой и, вообще тем, что она новая. Может быть, все дело в том, что жить до этого приходилось все больше в хрущевках, да девятиэтажных «панельках» советского периода, с кухнями по 5 метров, — рассказала Наталья Николаевна ФБА «Экономика сегодня».