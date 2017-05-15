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Россия
Медведев расширил критерии для создания особых экономических зон

Медведев расширил критерии для создания особых экономических зон

15:07  15 Мая 2017
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Медведев дополнил критерии создания ОЭЗ

Москва, 15 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил уточненные критерии для создания новых особых экономических зон (ОЭЗ). Председатель правительства на совещании с вице-премьерами заявил, что таких зон в России создали немало, и не все из них были эффективными.

«Теперь при организации новой экономической зоны необходимо будет предоставить оценку ее рентабельности, доходности и сроков окупаемости, нужно иметь проект планировки территорий и перспектив развития территорий. Это должны делать регионы и муниципалитеты», — пояснил Медведев.

По его словам, при разработке соответствующей документации необходимо учесть экологические риски и возможности устранить потенциальный ущерб природе.

Медведев дополнил критерии создания ОЭЗ

Добавим, ранее президент России Владимир Путин пообещал усилить контроль работы ОЭЗ в стране. Напомним, в конце сентября правительство закрыло сразу восемь особых экономических зон, которые были признаны неэффективными.

Алексей Громов
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